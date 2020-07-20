تعرف إلى أسعار أضاحي العيد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضاً اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.

وأكد المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـصحيفة "اليوم السابع " المصرية، أنه تم طرح كميات كبيرة من أضاحي العيد.

وأوضح فتحي أن أضاحي العيد واللحوم المطروحة بالمنافذ بأسعار اقل من السوق الخارجي بـ 20%، مشير الى أنه تقرر مضاعفة السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحلية سواء الثابتة او المتحركة استعداد لعيد الأضحى، وطرح اللحوم الفرش المجمدة التي تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، خلال فترة ما قبل عيد الاضحى، موضحا أن سعر كيلو اللحوم الفرش بـ 105 جنيه، طرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدي، وطرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسوا ق الخارجية بنسبة تخفيضات تصل لـ 25%.

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