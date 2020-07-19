"كويتيون بلا رواتب" حل حكومي لإغاثة المتضررين من آثار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل اليوم إطلاق تطبيق "كويتيون بلا رواتب" لمعالجة أوضاع المواطنين المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة في البلاد.

وقالت العقيل في تصريح صحفي إن التطبيق بدأ باستقبال المواطنين المتضررين من تداعيات جائحة (كورونا) بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت العقيل أعلنت أخيرا عن اقتراح حكومي بإنشاء منصة إلكترونية تتيح لكل مواطن متضرر من الجائحة تسجيل بياناته لتقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة حالته وبحث معالجة وضعه المادي شريطة ألا يكون لأصحاب هذه الحالات أي مدخول مادي.

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