النيابة السعودية تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات مسيئة

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعت النيابة العامة السعودية ذوي طفلة للتحقيق معهم بعد نشرهم فيديو تظهر فيه وهي تسوق لمادة تجارية اعتبرت غير مناسبة لسنها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن ذوي الطفلة استغلوا طفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها. ووجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

كما أنّ النيابة العامة سبق أن أكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

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