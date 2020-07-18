برج خليفة دبي: رحلة إلى الأعالي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «فري ماليزيا تايمز» في تقرير نشرته أمس، عندما يكون المرء في رحاب دبي، فإن زيارة أطول مبنى في العالم تكون أمراً لا بد منه والقيام بجولة في المصعد وصولاً إلى طوابق المراقبة بالقرب من أعلى برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وأضافت الصحيفة الماليزية إن المصعد يرفع الزوار بسرعة فائقة إلى المستوى 124، يتم خلالها تقديم عرض سمعي بصري على جدران المصعد المعتمة خلال الرحلة القصيرة.

وعند الوصول إلى الطابق 124 المسمى «آت ذا توب» ينتقل الزوار إلى مصعد آخر يصل إلى الطابق 148 إلى منصة «آت ذا توب سكاي».

ويذكر أن الأخيرة مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى منصة مراقبة في العالم بارتفاع 555.7 متراً في الهواء وعلى ارتفاع 555 متراً فوق سطح الأرض حيث يتمتع الزائر بمشاهدة مناظر بانورامية خلابة.

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