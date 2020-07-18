64.23 مليار دولار إجمالي إيرادات هواوي خلال النصف الأول من 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2020، معلنة أنها حققت إجمالي إيرادات بقيمة 64.23 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بزيادة 13.1٪ على أساس سنوي، مع هامش ربح صافي قدره 9.2٪[1] . وبلغت إيرادات مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات 22.58 مليار دولار ومجوعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والشركات 5.13 مليار دولار. كما وصلت إيرادات مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك 36.19 مليار دولار .

وأكدت هواوي التزامها بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين مشغلي الاتصالات وكافة الشركاء والعملاء ضمن مختلف الصناعات والقطاعات للحفاظ على استقرار عمليات شبكات الاتصالات وتماشيها مع تحديات واحتياجات الفترة الحالية من جائحة فايروس كورونا COVID-19. وتسعى الشركة لتنشيط أطر العمل المشترك لدفع عجلة التحول الرقمي وتسريع إعادة تنشيط وفتح الاقتصادات المحلية للبلدان في مختلف أنحاء العالم، سيما وقد بات دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر وضوحاُ على مستوى التعامل مع الأزمات وتلبية متطلبات المجتمعات وتحفيز مسارات الانتعاش الاقتصادي في فترة مابعد الأزمة.

وكررت هواوي التأكيد على انفتاحها للعمل مع كافة الأطراف المعنية لنشر مزيد من مميزات وقيم التكنولوجيا للبشرية، خصوصاً في ظل البيئة الخارجية المعقدة للأعمال التي تجعل التعاون المفتوح والثقة في سلاسل التوريد العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ووعدت هواوي بمواصلة عملها الجاد على الوفاء بلتزاماتها تجاه العملاء والموردين واستمرار دورها كمزود لأحدث التقنيات والحلول، والمضي قدمًا في مساهماتها ودعمها لمسارات بناء الاقتصاد الرقمي العالمي والتطور التكنولوجي، بغض النظر عن التحديات المستقبلية التي تواجهها الشركة.



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