«فيس تايم» غير متاح في الإمارات حتى الآن

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكدت مصادر تقنية مطلعة أن تطبيق التواصل المرئي «فيس تايم»، الخاص بشركة «آبل»، لن يكون متاحاً لمستخدمي هواتف آيفون في الإمارات حال تم تنزيل تحديث 13.6 الذي أطلقته الشركة الأمريكية، أول من أمس، داخل الإمارات أو اختار المستخدم الدولة لدى إدخال بياناته للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن أيقونة التطبيق قد تظهر في الهواتف التي يتم شراؤها من الإمارات حديثاً ولكن الخدمة لن تعمل داخل الدولة.

وأكّد عدد من المستخدمين أن هواتفهم لم تظهر أيقونة «فيس تايم» حتى بعد تنزيل التحديث الجديد، علماً بأن «فيس تايم» لا يعمل أساساً إلا ضمن بيئة «آبل» أي مع مستخدمي هواتف آيفون أو آيباد، وفي حال اختار المستخدم منطقة غير الإمارات في حال تنصيب هاتفه الجديد، فلن تتاح له أي من خدمات آبل المحلية مثل متجر التطبيقات المحلي أو خدمة دفع «آبل باي». وأوضحت المصادر أن السماح باستخدام «فيس تايم» قرار يتعلق بهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة وليس شركة آبل.

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