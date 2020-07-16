«أمازون» تطرح تخفيضات حتى 70% على مدى ثلاثة أيام

المصدر: دبي- البيان

أعلن موقع Amazon.ae عزمه إطلاق النسخة الخامسة من تخفيضات «كلّ ما تتمناه»، أضخم عروضه لموسم الصيف، في الإمارات، حيث سيحظى عملاء أمازون بفرصة الحصول على تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات المختارة، بين 21 و23 يوليو الجاري. وسيستمتع العملاء بمجموعة من الأسعار التنافسية وخدمات التوصيل السريعة على منتجات تشمل أكثر من 25 فئة، كالأزياء والمستلزمات المنزلية والمواد الاستهلاكية والإلكترونيات وغيرها الكثير.

تم تخصيص العروض بشكل حصري، لتلبية رغبة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بالمنتجات والعلامات التجارية، التي يترقّبونها ووفورات كبيرة، بما في ذلك فاين وجونسون وسامسونج ومايكروسوفت ولوجيتيك وبلاك أند ديكر وفيليبس وغيرها الكثير. وتتيح أمازون تخفيضات مجزية على مجموعة من الأجهزة التي تتضمن كاميرات كيندل بيبروايت رينج سيكوريتي. ويمكن للعملاء تصفح الباقة المتنوعة من العروض المتوفرة بشكل مباشر عبر Amazon.ae أو من خلال تطبيق أمازون.

قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا أن نُطلق النسخة الخامسة من عروض تخفيضات «كلّ ما تتمناه» لا سيما بعد الإقبال الكبير، الذي شهدته على مدى الأعوام القليلة الماضية. ويحظى أعضاء أمازون برايم بفرصة الوصول الحصري المُبكر للعروض ابتداء من الساعة 12 ظهر الاثنين 20 يوليو. كما سيحظى أعضاء البرنامج بفرصة الاستفادة من مجموعة من مزايا العضوية، التي تشمل التوصيل المجاني في اليوم التالي على مجموعة واسعة من المنتجات دون حد أدنى للمشتريات، والوصول غير المحدود إلى خدمة أمازون فيديو،

وضمن مساعيها، لتقديم تخفيضات أكبر خلال فترة العروض، ستُتيح الشركة لعملاء أمازون الإمارات من حاملي بطاقات بنك أبوظبي التجاري فرصة استرداد 15% من المبالغ المدفوعة على شكل بطاقة هدايا من Amazon.ae.

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