شاهد.. نشوب حريق ضخم في مصفاة نفط صينية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب حريق بمصفاة بترول في مدينة لونغيان شرق الصين بفقدان شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطرة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تقارير فإن الحريق نتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وقد اشتعلت النيرات في مساحة 3900 مترا مربعا، واستمرت حتى الساعة 9:30 ليلا، وتم إجلاء السكان المحليين، بحسب "يورونيوز".

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