تركي آل الشيخ يعلن استئناف نشاط المراكز الترفيهية في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فك حظر كورونا وعودة الحياة الطبيعية إلى أرجاء المملكة العربية السعودية، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة "ترفيهنا آمن" التي أطلقتها الهيئة يوم أمس (الأحد) عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن هذه العودة تأتي بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية والذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية، حيث جاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الز ّوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الز ّوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الز ّوار والعاملين.

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