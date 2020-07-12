عندما تتحول أكبر طائرة ركاب في العالم لشحن البضائع

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت شركة تأجير الطيران البرتغالية "هاي فلاي" بإزالة معظم المقاعد من طائرة "إيه 380" الوحيدة لها، من أجل إفساح المجال لمزيد من البضائع، ما يجعلها أول طائرة "إيه 380" العملاقة يتم تحويلها للشحن في العالم.

وتعد "A380" أكبر طائرة ركاب في العالم، حيث تبلغ سعتها 300 متر مربع ويمكنها استيعاب حوالي 60 طناً من البضائع.

وفي حديث "هاي فلاي" مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قالت إنها تستخدم طائرة "إيه 380"، التي تم تحويلها حديثاً لنقل المعدات الطبية والوقائية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأحدث وجهاتها هي سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان، ومونتريال في كندا، وتيانجين ووهان في الصين.

وربما ستكون هذ آخر طائرة "إيه 380" يتم تصنيعها، حيث أعلنت شركة "إيرباص" العام الماضي أنها ستتوقف عن إنتاجها في العام 2021.

واستحوذت شركة "هاي فلاي" على طائرة إيرباص "إيه 380" من الخطوط الجوية السنغافورية، مع الاحتفاظ بتصميمها الداخلي الأصلي وترتيب 471 مقعداً.

ومع إزالة المقاعد الاقتصادية، تبقى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، حيث يمكن للشركة البرتغالية نقل الشحن عبر جميع المستويات الثلاثة للطائرة.

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