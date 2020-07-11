جامعة أمريكية للبيع بـ 3 ملايين دولار فقط

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أصبح بالإمكان اليوم شراء جامعة في الولايات المتحدة بمساحة إجمالية تجاوز 62 هكتاراً (627.263 متراً مربعاً) مقابل 3 ملايين دولار فقط، فيما يعصف تفشي كوفيد-19 هناك بأصول مؤسسات التعليم العالي التي تضم أكثر من 5300 جامعة وكلية.

وتقع جامعة «غرين ماونتن» أو الجبل الأخضر والتي تم تقييمها بمبلغ 23 مليون دولار في عام 2016 في قرية «بولتني» على بعد 4 ساعات بالسيارة من مدينة نيويورك وتضم الجامعة 22 مبنى تتكون من 33 فصلاً دراسياً ومكتبة وصالة ألعاب رياضية ومسرحاً بسعة 400 مقعد ومسبحاً وإسكاناً لـ 654 طالباً بالإضافة إلى الضيوف ومزرعة عاملة وأكثر من ذلك بكثير.

وسجلت جامعات رائدة في أمريكا مؤخراً خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات جراء استرداد الرسوم الدراسية وفقدان إيرادات الإقامة والطعام والرسوم وغيرها وذلك على خلفية أزمة كوفيد-19 التي تعصف بقطاع التعليم العالي بالولايات المتحدة وأوروبا.

وأدت أزمة كوفيد-19 إلى إحداث اضطراب كامل في قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة وأوروبا مع تحول كل من الفصول الدراسية والامتحانات نحو الشبكة العنكبوتية للفترة المتبقية من العام الدراسي فيما قامت أكثر من 85 جامعة عالمية حتى الآن بتعديل رسومها لما تبقى من العام الدراسي الحالي بعد مطالبات بتخفيض – أو حتى إلغاء – الرسوم على خلفية الأزمة في حال لم يتمكن الطلبة من عيش تجربة الحرم الجامعي بالكامل.

وتوقع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا في تصريحات لـ«البيان» أن يتم عرض المزيد من الجامعات في الولايات المتحدة للبيع في المزاد العلني في الفترة المقبلة مضيفاً أن الجائحة أدت إلى انفجار فقاعة التعليم العالي والجامعات في أمريكا والتي ارتفعت رسوم جامعاتها الخاصة والحكومية 220 و285% على التوالي منذ عام 1970 وحتى 2019.

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