مراكز تسوق "ماجد الفطيم" تقدم جوائز من ملايين نقاط "شير"

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة"، لإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الممتدة لستة أسابيع، خلال مفاجآت صيف دبي 2020. وتتضمن عروضاً في متاجر التجزئة وتخفيضات خاصة تقام لمدة 12 ساعة فقط.

وتدعو مراكز التسوق الثلاثة الزوار والمتسوقين الذين يتوقون للخروج من منازلهم إلى الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي التي تتيح لهم، إلى جانب العروض الترويجية، جوائز قيّمة مؤلفة من ملايين نقاط برنامج المكافآت "شير"، بالإضافة إلى خيارات الترفيه التي ينتظرها كافة أفراد الأسرة وذلك من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس.

وينطلق الموسم في 9 يوليو من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، مع التخفيضات التي تقام لمدة 12 ساعة فقط، وذلك في مراكز التسوق الثلاثة، التي جهّزت لزوارها مجموعة من العروض الترويجية، إلى جانب فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي مليون نقطة من برنامج "شير"، أي ما يعادل 100 ألف درهم.

وأثناء فترة التخفيضات، يمكن لمحبي الموضة والإلكترونيات وجميع المتسوقين الاستفادة من الخصومات الاستثنائية التي تصل إلى 90%.

ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب على الجائزة الكبرى بسهولة من خلال تحميل تطبيق "شير"، وتفعيل ميزة "التخفيضات لمدة 12 ساعة" تحت خانة "العروض"، وإنفاق ما مجموعه 300 درهم في أي من مراكز التسوق الثلاثة.

وعند قيام المتسوقين بمسح فواتيرهم من خلال التطبيق، سيدخلون تلقائياً في السحب على الجائزة. ويمكن للمحظوظين السبعة الفائزين بملايين نقاط "شير" إنفاقها في جميع الوجهات والعلامات التجارية المتنوعة التابعة لـشركة "ماجد الفطيم" بما في ذلك "كارفور" و"ڨوكس سينما".

ويخصص "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" عدداً من الأنشطة المميزة للصغار، حيث تقيم مراكز التسوق مخيماً صيفياً لاستقبال الأطفال خلال موسم الصيف، وسيتضمن أنشطة ترفيهية مميزة مثل الفنون والحرف اليدوية والأنشطة الرياضية والمسابقات بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية الأخرى.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى "ماجد الفطيم العقارية": "تقوم مفاجآت صيف دبي على تحقيق تجربة شاملة وممتعة للزوار، فمراكز التسوق التابعة لنا ليست فقط مواقع رئيسية لتجارة التجزئة، ولكنها تلعب أيضاً دوراً مميزاً من خلال تأمينها مساحات للعب وتناول الطعام وتحقيق أسعد اللحظات مع الأحبة والأصدقاء. نحن سعداء بأن نقدم عروض ترويجية واسعة النطاق وتجارب مميزة للمجتمع المحيط بنا في دبي خلال هذا الصيف، وجميعها تقام تحت سقفٍ واحد".

ولضمان تجربة تسوق آمنة لجميع الزوار، اعتمدت مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" سياسات صارمة فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقاً للتوصيات الحكومية. لذلك، يُطلب من جميع الزوار ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة بحدود مترين عن الزوار الآخرين في كافة الأوقات، كما يتم تعقيم مراكز التسوق بشكلٍ كامل يومياً وذلك لتحقيق تجربة أكثر أماناً.

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