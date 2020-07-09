(فيديو) يضاهي بسرعته الطائرة.. إجراء تجارب أسرع قطار في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت اليابان تجارب على أسرع قطار في العالم، والذي وصلت سرعته القصوى إلى 603 كم في الساعة، بفعلِ مجال كهرومغناطيسي فائق القوة، حيث تعمل القوة المغناطيسية على رفع عربات القطار 10 سم فوق القضبان بسبب المجال الناتج بين المغناطيس المركب في العربات والمغناطيس المركب في القضبان.

وكانت السكك الحديدية اليابانية أعلنت في العام 2013 عن مخطط الطريق الذي سيسلكه القطار الجديد، وكذلك محطات توقفه، والذي ينتمي لفئة القطارات فائقة السرعة "لينيار؛ أيّ يسير على خط حديدي أُحادي، حيث سيختصر هذا القطار المسافة الزمنية بين كل من طوكيو وناغويا لتصل إلى 40 دقيقة فقط، وتم انطلاق العمل فيه العام 2014 وسيدخل الخدمة في 2027.

وسيكون خط مسار القطار مستقيما بطول 286 كيلومتراً، 86% منها داخل أنفاق، وسيقطع عند اكتمال مرحلته الثانية المسافة بين طوكيو وأوساكا البالغة 438 كم في 68 دقيقة فقط.

اليابان ستصبح أصغر من ذي قبل!

في عام 1973 كان هناك قول شائع في (على الرغم من صغر مساحة اليابان، لماذا الاستعجال في التنقل؟) وقد استخدمت هذه العبارة من قبل هيئة سلامة المرور، ولا زالت صالحة لزماننا هذا. ففي الوقت الحالي يمكن التنقل بالقطار السريع ”نوزومي“ بين طوكيو وناغويا في ساعة و 40 دقيقة، وكذلك بين طوكيو وأوساكا في ساعتين ونصف، وسيؤدي قطار (لينيار) فائق السرعة لتقليص هذا الوقت لأقل من النصف، مما سيجعل من اليابان جزيرة أصغر من ذي قبل، وفق موقع (اليابان بالعربي).

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