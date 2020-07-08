"نخيل مول" يستقبل صيف دبي بجوائز قيمتها 350 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

يستقبل "نخيل مول" في "نخلة جميرا" موسم الصيف بالعديد من الجوائز والفعاليات ضمن "مفاجآت صيف دبي"، جوائز كبرى ومكافآت فورية تتجاوز قيمتها 350 ألف درهم، على مدار ستة أسابيع من الموسيقى والفنون المحلية التي تنظمها مؤسسة السركال الثقافية.



يقدم "نخيل مول" جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم خلال "مفاجآت صيف دبي"، بالإضافة لمكافآت فورية يومية تُقدم كقسائم هدايا وتسوق في "نخيل مول" لكل 250 درهم يتم إنفاقها ضمن حملة "موسم الربح" ابتداءً من الخميس 9 يوليو ولغاية السبت 29 أغسطس.



تشمل احتفالات "مفاجآت صيف دبي" في "نخيل مول" فعاليات خاصة وعروض ترويجية لعيد الأضحى (من تاريخ 30 يوليو ولغاية 8 أغسطس)، والعودة إلى المدارس (من تاريخ 9 ولغاية 26 أغسطس) والتخفيضات الكبرى (من تاريخ 27 ولغاية 29 أغسطس)، بالإضافة لمجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية.



جوائز نقدية خيالية



قم بإنفاق 250 درهم في أي متجر في "نخيل مول" وسجّل إيصالك للفوز بجوائز فورية يومية والدخول في السحوبات الكبرى.

- جوائز فورية يوميه بإجمالي 225 ألف درهم، من تاريخ 9 يوليو ولغاية 29 أغسطس

- السحب على الجائزة الكبرى لعيد الأضحى بقيمة 25 ألف درهم، من تاريخ 30 يوليو ولغاية 8 أغسطس

- جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم خلال التخفيضات الكبرى، من تاريخ 27 ولغاية 29 أغسطس.



الفعاليات الموسيقية



استمتع بإيقاعات الصيف مع العروض الموسيقية الحية في "نخيل مول" طيلة "مفاجآت صيف دبي".

- مغني عازف الجيتار، أيام الجمعة والسبت، من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 ظهراً في ردهة طعام ديباتشيكا؛

- عازف البيانو، بعد ظهر كل يوم، من الساعة 1 ظهراً ولغاية 5 مساءً، في الطابق الأرضي السفلي؛

- عازف الساكسفون وعازف الجيتار، مساء كل يوم من الساعة 5:30 مساءً ولغاية 8:30 مساءً، المستوى 1، خارج مقهى ستاربكس.



روعة الأحلام



شاهد كيف يشكل الضوء والظلال صوراً رباعية الأبعاد مع عرض "أحلام" الفني الرائع بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية، منصة لدعم وتشجيع الفنانين الناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يومياً في المستوى الأول، خلال ساعات العمل في "نخيل مول".



أسواق "رايب"



قم بزيارة أسواق "رايب ريتيل بوب أب" كل نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساءً واستمتع بشراء المنتجات المحلية والتحف اليدوية الفريدة.



وبهذه المناسبة قالت جيل سانجستر، مدير الأصول في "نخيل مول"، "نحن نستعد لستة أسابيع من الجوائز والمفاجآت وغيرها الكثير في "نخيل مول" خلال "مفاجآت صيف دبي".

يحفل هذا المهرجان السنوي بالهدايا والعروض والفعاليات الترفيهية الرائعة للعائلات، ونتطلع للترحيب بالمقيمين والسياح لنقدم لهم مجموعة واسعة من العروض الخاصة والتخفيضات الكبرى والتجارب الفريدة خلال هذه الفعاليات".

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