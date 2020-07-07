إطلاق "خدمات أمازون المنزلية" في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أمازون اليوم، عن إطلاق (خدمات أمازون المنزلية)، الخاصية الجديدة للخدمات المنزلية الاحترافية على موقعها الإلكتروني في الإمارات.

وتسمح الخاصية للعملاء بتصفح وشراء وجدولة أكثر من 70 خدمة منزلية مباشرةً على الموقع باتباع خطوات بسيطة.

وتضم قائمة (خدمات أمازون المنزلية) تنظيف المنزل وصيانة وتنظيف أجهزة التكييف والعناية بالحيوانات الأليفة وغسيل السيارات وتركيب أثاث المنزل وأجهزة Ring، بالإضافة إلى الخدمات التي باتت ضرورية مؤخراً مثل التعقيم المنزلي وتنظيف الأثاث.

ويمكن للعملاء أيضاً طلب خدمات التركيب والتجميع الاحترافية عند شرائهم المنتجات المعنية على Amazon.ae، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة المشي والمعدات الرياضية وقطع الأثاث، بالإضافة إلى المنتجات الخاصة بالعمل من المنزل مثل المكاتب وكراسي المكتب.

وستتوفر خدمات أمازون المنزلية للعملاء في معظم المناطق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ انطلاق موقع أمازون الإمارات Amazon.ae نسعى دائماً لإضافة المزيد من المنتجات والخدمات لعملائنا. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاق خدمات أمازون المنزلية كوسيلة سهلة تتيح للعملاء اختيار وحجز المواعيد من مزودي الخدمات المحليين المختارين بعناية، بالسهولة نفسها التي اعتادوا عليها عند شراء المنتجات على الموقع".

وانطلاقاً من حرص شركة أمازون على معايير السلامة، فقد فرضت على جميع مزودي خدمات أمازون المنزلية اتباع التوجيهات والإرشادات الصارمة المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسلامة.

كما تتماشى معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة مع جميع التوصيات الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن توصيات منظمة الصحة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز