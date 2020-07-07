سحوبات وكوبونات إلكترونية خلال "مفاجآت صيف دبي 2020"

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، مدير التحالفات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تحويل جميع السحوبات خلال مفاجآت صيف دبي 2020 إلى سحوبات إلكترونية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم الثلاثاء أن جائزة السحوبات الأسبوعية عبارة عن سيارة "إنفينيتي كيو 50" وستقدم للمتسوقين الذين تزيد مشترياتهم في مراكز التسوق المشاركة عن أكثر من 200 درهم، فبعد إتمام عملية التسوق يتم تقديم الفاتورة لمكتب الاستعلامات في مركز التسوق ومن ثم يحصل المتسوق على كوبون إلكتروني عن طريق التطبيق الذكي أو الرسالة النصية أو الإيميل.

وأوضح أن السحوبات تتضمن جوائز مقدمة من مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالإضافة إلى سحوبات عيد الأضحى التي ستمتد لخمسة أيام عوضاً عن 3 أيام كما جرت العادة سابقاً وسيتم تقديم عيدية لخمسين فائز بقيمة 4000 درهم لكل فائز، وخلال موسم العودة للمدارس سيتم تقديم جوائز لعشرين فائز بقيمة 5000 درهم لكل متسوق.

وهناك سحوبات إضافية بالتعاون مع العديد من الشركاء والرعاة، حيث سيقدم أبن بطوطة مول جائزة عبارة عن سيارة "جي إس 8" من خلال السحب على المشتريات بقيمة 200 درهم وغيرها، بالإضافة إلى ملايين من نقاط ولاء برنامج "شير".

ولفت إلى أن مفاجآت صيف دبي ستشهد أيضاً جوائز وسحوبات في 600 مطعم بالتعاون مع تطبيق "زوماتو".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز