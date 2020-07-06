فحص "كورونا" منزلي للمسافرين في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دوبز" (DUBZ)، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية والتابعة لدناتا، عن قيامها الآن بتوفير فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يتيح للعملاء إتمام الإجراءات بأمان وسرعة والحصول على شهادة طبية في غضون 24 إلى 48 ساعة في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الخدمة المبتكرة لعمل إجراءات السفر في المنزل في إطار قيامها بتعزيز عروضها لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة.

ويقوم فريق من الكوادر الطبية المؤهلة بزيارة العملاء الذين يحجزون خدمة فحص "كوفيد-19" قبل الشروع في عمل إجراءات السفر في المنزل. ويجمع الفريق العينات من العملاء وينقلها إلى مختبر طبي ثم يرسل النتائج إليهم رقمياً، كما يحصل الذين يُظهرون نتائج سلبية على شهادة طبية تفيد خلوهم من الإصابة. ويجري فحوصات "كوفيد-19" مركز "ميديكلينيك Mediclinic" الطبي.

ويقوم وكلاء "دوبز"، خلال عمل إجراءات السفر في المنزل، بتسجيل المسافرين وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن أمتعتهم وطباعة الملصقات وتثبيتها على الأمتعة، ثم نقلها إلى المطار وتحميلها على متن الطائرة. ويجري أيضاً تعقيم جميع الحقائب بمواد مطهرة لإزالة أي جراثيم وتوفير حماية من التلوث بالميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة.

ويستقبل وكلاء "مرحبا" عملاء "دوبز" لدى وصولهم إلى المطار، ويقدمون لهم خدمة الاستقبال والمساعدة، التي تتضمن المسار السريع على كاونترات الهجرة والجوازات. ويرتدي وكلاء مرحبا قفازات وأقنعة ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء مساعدة المسافرين في المطار.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في "دوبز" عمر أبو فرج: "في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، يسعدنا أن نتعاون مع مزود رعاية صحية موثوق به لتقديم خدمة مبتكرة أخرى للمسافرين في دبي. وتؤكد شراكتنا مع ميديكلينيك على التزامنا بضمان تجربة سفر آمنة وخالية من المتاعب للعملاء".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"ميديكلينيك الشرق الأوسط" ديفيد هادلي: "نحن سعداء بالمشاركة مع دوبز في هذه المبادرة الجديدة التي ستمكن الناس من بدء سفرهم بأمان وراحة بال بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم خضعوا للفحص بسهولة قبل الالتحاق برحلاتهم. كما تضمن مختبراتنا المتخصصة في فحص كوفيد-19 الحصول على نتائج سريعة ودقيقة".

ويمكن لعملاء "دوبز" حجز خدمات عمل إجراءات السفر في المنزل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الإنترنت، على موقع DUBZ.com مقابل 199 درهماً. وتُقدّم الخدمات للعملاء من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً طيلة أيام الأسبوع. كما يمكن حجز خدمات "دوبز" لدى مكتب دوبز DUBZ Luggage Concierge في الطابق الأرضي في مول دبي يومياً، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

تأسست "دوبز" على أيدي ثلاثة أشخاص، وحددت أعمالها في تعزيز تجربة المسافرين من خلال التكنولوجيا وتوفير خدمة ملائمة لاستلام وتسليم الأمتعة من المنزل أو الفندق.

ويمكن حجز الخدمة عبر الإنترنت على مدار الساعة يومياً. وتضمن "دوبز" حصول عملائها على خدمة آمنة وخالية من المتاعب، من خلال تتبع مركباتها بنظام تحديد المواقع العالمي، ومسح مرافقها باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة والتواصل مع سائقيها بالهواتف الذكية.

وفي عام 2016، فازت "دوبز" في برنامج حاضنة الطيران والسفر "انطلاق Intelak" الذي تأسس بمبادرة من مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك ودبي للسياحة لتعزيز ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السفر في دولة الإمارات.

وتتبع "ميديكلينيك الشرق الأوسط" للشركة الأم، ومقرها المملكة المتحدة وتعمل كمجموعة دولية خاصة لخدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في جنوب أفريقيا عام 1983، ولها فروع في سويسرا وجنوب أفريقيا وناميبيا والإمارات. وتمتلك حصة 29.9% في Spire Healthcare Group plc، وهي مجموعة رعاية صحية خاصة مقرها المملكة المتحدة تدير 38 مستشفى. أما "ميديكلينيك الشرق الأوسط"، فتدير 7 مستشفيات في دولة الإمارات توفر 900 سرير، بالإضافة إلى 20 عيادة خارجية.

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