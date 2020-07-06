خدمات ومنتجات "دو" عبر موقع "أمازون"

المصدر: دبي - البيان

أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع شركة أمازون تهدف من خلالها إلى توفير خيارات إضافية لعملائها في الإمارات بشكل سلس ومريح.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لعملاء دو طلب وشراء مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة مباشرة من موقع أمازون الإمارات أو تطبيق أمازون للهواتف الذكية، ليستمتعوا بخيارات دفع سلسة والحصول على الخدمات والمنتجات التي تشمل باقات الدفع المسبق والآجل وباقات البيانات إضافة إلى الأجهزة.

وقال أنتوني شاينر الرئيس التنفيذي - قطاع حلول التحول الرقمي والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "تواصل دو سعيها المستمر لإبرام شراكات استثنائية تساهم في توفير حلول مبتكرة تدعم رؤيتنا الرامية إلى توفير تجارب سلسة ذات قيمة مضافة لجميع عملائنا، بما ينسجم مع استراتيجيتنا القائمة على التركيز على العملاء أولاً".

وأضاف: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شريك مثل أمازون التي تشاركنا الرؤية ذاتها، حيث نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان حصول عملائنا على خيارات إضافية من الخدمات والمنتجات. ونحن متحمسون لرؤية الإمكانات التي ستوفرها هذه الشراكة مع أمازون".

ومن جهته قال رونالدو مشحور، نائب الرئيس لشركة أمازون في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: "تبذل أمازون جهوداً دؤوبة لتوفير خيارات متنوعة من المنتجات والخدمات عالمية المستوى لعملائنا في دولة الإمارات بأفضل الأسعار فضلاً عن تزويدهم تجربة تسوق مريحة وسريعة. وتستند رؤيتنا إلى أن نجاحنا مرتبط بنجاح شركائنا. ويسعدنا أن نتعاون مجدداً مع دو لتوفير محفظة متنوعة من منتجاتها وخدماتها حصرياً على موقع أمازون الإلكتروني".

وأضاف مشحور: "تشكل عملية توفير المنتجات والخدمات التي تشهد طلباً متزايداً من العملاء على موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا أولوية قصوى بالنسبة لنا. ويساعد تعاوننا الجديد مع دو على دعم عملاء الشركة وتمكينهم من الحصول على خدمات وحلول الاتصالات التي يحتاجونها بطريقة سهلة ومريحة، مع خدمة التوصيل المباشر إلى عتبة منازلهم".

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