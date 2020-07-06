"الإمارات الإسلامي" أفضل مصرف إسلامي في الإمارات لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن فوزه بجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي تقدمها مجلة "ذا بانكر" الشهرية الصادرة عن "فاينانشال تايمز".

وتأتي الجائزة العالمية تكريماً للمكانة الرائدة التي يتمتع بها "الإمارات الإسلامي" بين أفضل المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم.

ولدى تقديم الجائزة، أفادت "ذا بانكر": حصد "الإمارات الإسلامي" لقب أفضل مصرف إسلامي للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى بفضل أدائه المالي المتميز، وترقية خدمات المتعاملين، ومحفظته المتنامية من المنتجات المصرفية".

وفي هذا السياق، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "نحن في (الإمارات الإسلامي) سعداء بفوزنا بجائزة أفضل مصرف إسلامي للعام 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدمها مجلة (ذا بانكر) الصادرة عن (فاينانشال تايمز)".

وتابع أمين: "علاوة على تكريم مسيرتنا المكللة بالنجاح على مدار السنين، تأتي الجائزة المرموقة تأكيداً على مستويات الابتكار التي تتمتع بها منتجاتنا وخدماتنا المصرفية، والتي ساهمت بدور محوري في ترسيخ مكانتنا كرائدٍ في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة".

وأضاف أمين: "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية نمواً متواصلاً على مر السنين، وقد ساهم الإمارات الإسلامي بدور محوري في دفع عجلة هذا النمو، كما دعم المساعي الحكومية الرامية إلى تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وفي إطار استراتيجيتنا التي تركز على المتعاملين أولاً، استثمرنا بقوة في التقنيات المتطورة وحلول الخدمات المصرفية الرقمية لتزويد المتعاملين بتجربة فائقة. ولطالما كان الابتكار واحداً من أبرز الأركان الاستراتيجية لأعمالنا، فقد كنا أول مصرف إسلامي يطلق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وخدمة الدفع (أبل باي) في دولة الإمارات، وأول مصرف إسلامي في العالم يطلق خدمة الدردشة المصرفية عبر تطبيق واتساب".

واختتم بقوله: "سنعمل مستقبلاً على إحراز المزيد من التقدم لتوفير تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا وتعزيز مكانتنا الرائدة باعتبارنا المصرف الإسلامي المفضل في الدولة".

وحقق "الإمارات الإسلامي" نتائج مالية قوية في عام 2019 حيث سجل أرباحاً صافية قدرها 1.061 مليون درهم، متخطياً بذلك حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

ويأتي تكريم "الإمارات الإسلامي" بهذه الجائزة من "ذا بانكر" في أعقاب فوزه بسلسلة من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي جاءت تأكيداً على قوة أدائه والتزامه بأسس الابتكار في الخدمات المصرفية. فقد فاز المصرف بلقب "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" للعام 2020 ضمن قائمة مجلة "جلوبال فاينانس" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتضم "أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم".

وحصل أيضاً على جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2019" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية" من مجلة "وورلد فاينانس".

كما حصل المصرف على جائزة "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وهي شركة عالمية رائدة في توفير أخبار التمويل الإسلامي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز