عجلة نشاط تأجير السيارات بالإمارات تعود إلى الدوران من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

وسط مساعٍ قوية لتنشيط حركة السياحة في إمارة دبي عقب استئناف الأنشطة وتبني القطاع الخاص الإماراتي مبادرات لإنعاش الاقتصاد، أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة "أر بي أم" لتأجير السيارات، عن مبادرة لتشجيع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والسياحة الوطنية مع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المرزوقي، إن المبادرة تتضمن جوائز تقدمها "أر بي أم" لتأجير السيارات، وهي عبارة عن ثلاث سيارات من طراز "ميني كوبر" موديل 2021، سيتم السحب عليها كل شهرين أي أن السحب سيستمر على مدار 6 أشهر.

وأضاف أن المنافسة على السيارات الثلاثة تتطلب أن يحصل العميل على كوبون بعد إنفاق نحو 350 درهماً إماراتياً عبر شركة "أر بي أم"، على أن يشارك الكوبون في السحوبات الثلاثة التي سيتم تنظيمها بكل شفافية وحيادية.

وتوقع المرزوقي، أن تنتعش حركة السياحة في دبي والإمارات بقوة وتتعافي القطاعات المستفيدة بالقطاع من خدمات تأجير السيارات، وذلك عقب استئناف الأنشطة وعودة حركة السياحة، ما يعطي المستثمرين فرصة كبيرة لتعويض خسائر فترة التوقف بسبب تداعيات الجائحة العالمية.

وتابع بقوله: "تستعيد دبي ألقها وسحرها الخاص من جديد، بعد إعادة فتحها واستقبالها عشاق السباحة والاستجمام والتأمل مجدداً، في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها في دانة الدنيا بصورة تدريجية، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية واتباع التعليمات الإرشادية وقواعد التباعد الاجتماعي".

وأشاد المرزوقي بجهود القيادة الرشيدة بدولة الإمارات ودور الإجراءات الحكيمة التي تم إقرارها في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بوقت قياسي.

وأكد محمد المرزوقي على أن هناك تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي للإمارة والتي تستعيد الأنشطة تحت شعار (كلنا مسؤول) ما يلقي بمسؤولية كبيرة على جميع المقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، لتجنب أي احتمالات لموجة تفشي ثانية من فيروس كورونا.

وقال إن قطار الانتعاش المتوقع في دبي سيمر بمحطات رئيسية تتضمن مرحلة الانتقال بسلاسة بعد إعادة الفتح والتحسن التدريجي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الدولة تترقب العام المقبل تحسناً كبيراً في النشاط السياحي وما يصاحب ذلك من انتعاش نشاط تأجير السيارات مع انطلاق معرض "إكسبو 2021 دبي".

واختتم المرزوقي حديثه بالقول: "كانت هناك مغامرة كبيرة من جانب شركات تأجير السيارات أن يتم شراء سيارات بعشرات الملايين إلا أن سياحة دبي لن تخذلنا.. كما استفادت الشركات من التسهيلات التي قدمتها الدولة على صعيد تأجيل الالتزامات لدى البنوك بجانب تيسير الإجراءات وأيضا تأجيل تحصيل المخالفات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز