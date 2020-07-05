"طيران الإمارات": فلاتر "هيبا" لـ "طائرات بلا فيروسات" بنسبة 99.9%

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت شركة طيران الإمارات، بأن جميع طائراتها تم تجهيزها بفلاتر هيبا الهوائية المتقدمة.

وذكرت الناقلة في منشور لها، أن تلك الفلاتر من شأنها تصفية 99.97% من الفيروسات على متن الطائرة.

و"هيبا فلتر" هو أحد أنواع فلاتر تنقية الهواء من الجسيمات بطريقة عالية الكفاءة، ويعمل على منع تراكم المواد المسببة للحساسية وزيادة نمو البكتيريا والفيروسات على الفلتر.

وأكدت طيران الإمارات، أنها تضع دائماً سلامة وصحة عملائها وموظفيها على رأس أولوياتها.

وأضافت: "من المهم أن يشعر الركاب بالاطمئنان والثقة بشأن صحتهم عندما يسافرون على طائرات طيران الإمارات".

وتطبق الناقلة سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

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