الوظائف الاكثر طلباً في العالم.. تعرف عليها

المصدر: البيان الإلكتروني

ترك تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثيراً عميقاً على سوق الوظائف العالمية، حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية عدداً من الشركات على الاستغناء عن بعض العاملين بها، وإلغاء الوظائف وإبطاء حركة التوظيف في معظم المجالات.

وقدر تقرير حديث صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن عدد ساعات العمل الضائعة بسبب "كورونا" في الربع الثاني من عام 2020 تعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل، ما يعني أن البحث عن وظائف مدربة أصبح أمراً مطلوباً من أصحاب العمل نتيجة لذلك باعتبارها من الحلول المحتملة لكسب ميزة في مناخ الوظائف التنافسية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية تقريراً نشره موقع "لينكد إن" للتوظيف حول الوظائف الأكثر طلباً في العالم؛ حيث استند هذا التقرير إلى تحليل بيانات إعلانات الوظائف على الموقع.

وأكد الموقع أن هذه الوظائف شهدت نمواً مطرداً على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن طلبات التوظيف الخاصة بها لم تنخفض انخفاضاً كبيراً نتيجة لتفشي "كورونا".

كما أكد موقع "لينكد إن"، على أن رواتب هذه الوظائف مرتفعة مقارنة بالوظائف الأخرى، كما أنها لا تحتاج إلى حصول الشخص على شهادة جامعية، بل يمكن لأي شخص أن يعمل بها بعد تلقي دورة تدريبية فيها.

وفيما يلي الوظائف العشر الأكثر طلباً في العالم:

1- مطور برامج.

2- مندوب مبيعات.

3- مدير مشروع.

4- موظف تكنولوجيا معلومات.

5- أخصائي خدمة العملاء.

6- مسؤول تسويق رقمي.

7- مسؤول دعم فني.

8- محلل بيانات.

9- محلل مالي.

10- مصمم غرافيك.

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