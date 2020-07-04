«لوفتهانزا»: بيع تذاكر منخفضة التكاليف أمر غير مسؤول

المصدر: برلين - د ب أ

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، كارستن سبور في مقابلة مع صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية التي تصدر باللغة الألمانية، أن التذاكر منخفضة التكاليف، التي تبلغ قيمة الواحدة أقل من عشرة يوروهات (11.25 دولاراً) تضر بسمعة صناعة الطيران.

ونقل عن سبور قوله، في التصريحات التي أوردتها أمس وكالة بلومبرغ للأنباء، «بيع تذكرة بقيمة 9.99 يورو أمر غير مسؤول من الناحيتين الاقتصادية والبيئية».

وأضاف أن أكبر شركة طيران في أوروبا ستسسعى للحصول على تمويل في أسواق رأس المال لتسديد قروض حكومية، حصلت عليها لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، بحلول عام 2023.

وتابع «شركة لوفتهانزا لن تكون خالية من الديون، لكننا نريد الحصول على قروض سوق المال لتسديد أموال دافعي الضرائب في سويسرا وألمانيا والنمسا. نفضل أن نكون مدينين لسوق رأس المال وليس لدافع الضرائب».

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