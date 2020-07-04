البنك الدولي: الإمارات ضمن الدول الأعلى دخلاً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

احتفظت الإمارات بتصنيفها ضمن الدول الأعلى دخلاً، وفقاً لآخر تحديث سنوي أجراه البنك الدولي على تصنيف اقتصادات العالم، استناداً إلى نصيب الفرد من الدخل القومي.

ونشر البنك الدولي مطلع الشهر الجاري تحديث عام 2020 للقائمة، التي تضم نصيب الفرد في كل دولة من دخلها القومي الإجمالي، وفقاً لأحدث بيانات إحصائية متوافرة عن السنة المالية 2019 ـ 2020. ووفقاً للتحديث، فقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للإمارات 43.470 دولاراً في 2020.

وصنفت الإمارات في المركز 23 عالمياً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وفقاً للتحديث، وتفوّقت على بريطانيا، التي يبلغ نصيب الفرد فيها من دخلها القومي 42.370 دولاراً، وفرنسا (42.400 دولاراً)، واليابان (41.690 دولاراً)، وكوريا الجنوبية (33.720 دولاراً)، ونيوزيلندا (42.670 دولاراً).

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