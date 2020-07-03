شاهد.. أول فندق مطلي بالذهب في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

ويقع فندق "دولسي جولدن هانوي"، على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في منطقة "با دنه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعد الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

ويحتوى الفندق على "لوبي" مطلى بالذهب، وكذلك أثاث مطلى بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب،

استغرق بناء الفندق من فئة الخمس نجوم، الذي يعتبر يكسوه البلاط الذهبي، 11 عاماً كاملة.

وسيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابقًا تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات ويندهام.