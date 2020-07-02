بالصور.. "ستائر العناق" من أجل أحضان آمنة في زمن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

لعل من أحد مصاعب التباعد الاجتماعي التي فرضتها التدابير الوقائية في مواجهة جائحة كورونا، منع الأفراد من زيارة أقاربهم كبار السن أو تهدئتهم.

وفي هذا الإطار، ظهر ابتكار يُمكن الأفراد من العناق بأمان دون الخوف من العدوى.

الابتكار الجديد الذي يحمل اسم "ستائر العناق"، عبارة عن ستائر بلاستيكية كبيرة مزودة بفتحات للأذرع تسمح للأفراد بالاحتضان دون اتصال مباشر.

ويأتي هذا الابتكار كحل مثالي في الوقت الذي يعتبر فيه عدم التواصل الجسدي صعب ومأساوي للكثيرين، ففي أسوأ الحالات، كانت إجراءات الإبعاد والسلامة الاجتماعية تعني أن الأقارب غالباً ما كانوا غير قادرين على التواجد مع أحبائهم عندما توفوا في المستشفى بسبب كورونا.

وقال بيت تقاعد في بلجيكا لرويترز يوم الخميس، إن "ستائر العناق" تحققت مع كبار السن، مما سمح لهم برؤية أقاربهم الزائرين، والأهم من ذلك، احتضانهم للمرة الأولى منذ شهور بعد أن منع الإغلاق الزيارات العائلية.