"مرحبا" تعيد افتتاح صالتيها في مطار دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت "مرحبا"، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا، افتتاح صالتيها في الكونكورس (B) بالمبنى 3، والمبنى 2 بمطار دبي الدولي، مع تطبيق جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتتوفر خدمات صالات مرحبا للمسافرين في جميع الدرجات، حيث يمكنهم الاسترخاء أو العمل وسط جو من الراحة والاستمتاع بالخدمات على أيدي موظفين محترفين. ويستطيع العملاء الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة من خلال حجز خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل وخدمة استقبال ومساعدة المسافرين في المطار.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطار في دناتا ستيف ألين: "أعلنا مؤخراً إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، ويسرنا الآن الإعلان عن إعادة افتتاح صالتينا في مطار دبي الدولي، لنوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائنا للارتقاء بتجربة سفرهم والاستمتاع برحلة آمنة وسلسة".

وأضاف قائلاً: "تضمن صالاتنا أعلى معايير السلامة للمسافرين وتوفر لهم خدمات شاملة بدءاً من إنجاز إجراءات السفر وصولاً إلى توصيل الأمتعة. ويلتزم موظفونا تقديم أفضل الخدمات لسكان دولة الإمارات وزوارها".

وتوفر صالتا مرحبا، اللتن تستقبلان المسافرين على مدار الساعة، خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وتجربة تناول مأكولات عالمية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الغذائية والعرقية. ويضمن فريق من المتخصصين راحة العملاء، وقد تم تدريبهم على اعتماد أرقى بروتوكولات الصحة والسلامة.

وبالإضافة إلى خدمات الصالات، توفر مرحبا للمسافرين في دبي خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل واستقبال ومساعدة المسافرين عند الوصول إلى المطار وخدمة السيارة مع سائق. وتضمن جميع هذه الخدمات راحة العملاء طوال مرحلة السفر.

وتعتمد مرحبا عدداً من الإجراءات لضمان سلامة ورفاهية العملاء والموظفين. وتوفر الصالة خيارات الدفع من دون لمس وتخضع للتنظيف والتعقيم باستمرار مع التركيز على الأسطح. وبهدف تقليل التلامس، تم استبدال البوفيه بخيارات طعام جاهزة. ويمكن للمسافرين من كبار السن وأفراد أسرهم الاستمتاع بالخدمات في مناطق مخصصة لهم.

ويضع وكلاء "مرحبا" أقنعة الوجه والقفازات ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار. كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضاً، وتخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة. ويقتصر العدد على راكبين في كل سيارة، وثلاثة ركاب في سيارات الدفع الرباعي، في حين لا تطبق هذه القيود على أفراد العائلة الواحدة.

ويتاح لأعضاء عدد من برامج صالات المطارات استخدام صالتي مرحبا في دبي. ويمكن للمسافرين الراغبين في الدخول إلى أي من صالتي مرحبا الحجز على الموقع الشبكي أو الدفع عند الوصول. وتبدأ الأسعار من 205 دراهم.

ويمكن للعملاء حجز خدمات "مرحبا"، التي تشمل عمل إجراءات السفر في المنزل وخدمة السيارة مع سائق والاستقبال والمساعدة في المطار من خلال الموقع الشبكي بدءاً من 110 دراهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز