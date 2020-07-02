إنجاز 700 ألف معاملة عبر "دبي الآن" في 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت إحصاءات دبي الذكية حول تطبيق "دبي الآن"، إجراء 700 ألف معاملة خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الجاري، وذلك بقيمة إجمالية لحجم المعاملات بلغت 358 مليون درهم.

ويمكّن التطبيق الشامل لخدمات المدينة المتعاملين من الدخول لأكثر من 120 خدمة في عشر قطاعات بالمدينة هي: الأمن والعدل، والمواصلات العامة، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان، والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.

ويمكن تحميل تطبيق "دبي الآن" بكل سهولة عبر كل من: جوجل بلاي Google Play ومتجر آبل آب ستور App Store.

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