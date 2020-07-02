دخول أحدث قطارات "الطلقة" الخدمة في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت شركة سكك حديد وسط اليابان تشغيل قطار الطلقة السريع N700S على خط توكايدو شينكانسن أمس الأربعاء.

N700S هو أول قطار جديد تمامًا لتوكايدو شينكانسن منذ 13 عامًا. يوفر القطار وظائف محسنة لمقاعد الركاب، مع منفذ كهربائي مركب في كل مقعد، من بين ميزات أخرى.

سيرتفع عدد قطارات N700S العاملة إلى 40 بحلول العام 2022 من 4 في البداية.

يذكر أن سرعة التشغيل القصوى للطراز N700S هي 285 كيلومترا في الساعة، وهي نفس سرعة الطراز السابق من هذه السلسلة، ولكن تم خفض مستويات الضجيج والاهتزاز ومقاومة الهواء.

وتخلق الإضاءة غير المباشرة داخل عربات القطارات من طراز N700S جوًا مريحًا، بينما يتحرك سطح المقعد ومسند الظهر معًا من أجل الاستلقاء لجعل الركاب يشعرون بتعب أقل أثناء رحلة طويلة، وفقًا لموقع "اليابان بالعربي".

وقال إن N700S أقل ضوضاء واهتزازًا من طرازات توكايدو شينكانسن السابقة. ولمنع الركاب من نسيان أمتعتهم، تضيء أرفف الأمتعة العلوية عند وصول القطار إلى المحطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز