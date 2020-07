أدنوك للتوزيع تفتتح محطتها الـ 400 في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت أدنوك للتوزيع، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات، انجازاً جديداً وذلك بافتتاح محطتها الـ 400 في جزيرة السعديات بأبو ظبي وتسليم 25 محطة جديدة منذ بداية العام 2020 وحتى الآن.

وسجلت الشركة أداءً قوياً منذ بداية العام 2020 على الرغم من التحديات الراهنة وتجسد ذلك في افتتاحها محطات في أبو ظبي ودبي والفجيرة. كما تُعد محطة السعديات المحطة السابعة عشرة من طراز "On The go" (أون ذا جو) منذ إطلاقه في البطين بأبوظبي بداية العام الجاري.

وتُقدم هذه المحطات المخصصة للأحياء السكنية للعملاء تجربة سلسة للتزود بالوقود من خلال ممرين متوازيين، والتسوق من متجر واحة أدنوك دون الحاجة لمغادرة مركباتهم حيث تتيح لهم إمكانية التسوق باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم، ثم استلام مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

وبافتتاحها محطتها الـ 400 في جزيرة السعديات، اختمت الشركة النصف الأول من العام 2020 بإنجاز كبير يتمثل بإجمالي 406 محطة على مستوى شبكتها لتوفير الوقود ومتاجر التجزئة لعملائها في جميع الإمارات. حيث يعكس ذلك نجاح مخططات الشركة للنمو هذا العام.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "يعكس افتتاحنا لمحطتنا الـ 400، ونجاحنا في افتتاح مجموعة كبيرة من المحطات خلال العام الجاري مسيرتنا الحافلة بالإنجازات".

وأضاف الشامسي: "سنواصل سعينا للتكيّف وتقديم المنتجات والخدمات اللازمة لراحة عملائنا، ويُعد افتتاح محطتنا الجديدة من طراز (أون ذا جو) في وقت سابق من هذا العام دليلاً على ذلك وعلى أنّ تاريخنا وخبرتنا ساعدانا في تقديم حلول متطورة لعملائنا حالياً ومستقبلاً".

وبعد أن وضعت الشركة خطة نمو محكمة وطموحة لهذا العام كرّست كل جهدها لتوفير الاحتياجات الأساسية لعملائها أينما كانوا ومتى احتاجوا إليها، وأصبح لديها الآن شبكة كبيرة تضم 406 محطة لخدمة العملاء في كافة أنحاء الدولة. سواء أكان ذلك خلال تنقلاتهم، أو في أحيائهم السكنية، أو من خلال إطلاق خدمة التوصيل مؤخراً عبر الإنترنت. كما وسّعت الشركة تغطية خدمة محطتي لتوصيل الوقود، وغاز الطهي لأبواب العملاء.

سيكون بوسع العملاء عند زيارتهم أي من محطات أدنوك للتوزيع الاستفادة من مجموعة من الحلول السلسة والمصممة لخدمتهم بأكثر الطرق تطوراً وكفاءةً. فبالإضافة لإمكانية الطلب من داخل السيارة باستخدام الحواسيب لوحية في جميع محطات (أون ذا جو)، يقدم تطبيق أدنوك للتوزيع مجموعة من المزايا التفاعلية مثل محفظة أدنوك، وبرنامج الولاء الوحيد لبيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات "مكافآت أدنوك"، وإمكانية الدفع عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للّمس.

