العرض الأقوى في أوروبا.. صقلية تمنح تذاكر سفر مجانية وأول ليلة مجانية

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بدء استقبال الموسم السياحي الجديد في أوروبا وفتح حدود بعض دول شينجن، وضعت جزيرة صقلية، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية على الاطلاق في إيطاليا، خطة بتكلفة تصل إلى 43 مليون يورو للاستعداد لعودة السياحة بعد انقشاع تأثير فيروس كورونا الذي تسبب في توقف حركة السياحة بالكامل في أغلب دول العالم على المستويين الدولي والمحلي.

وقررت الجزيرة منح تذاكر السفر مجانية وأول ليلة في فنادق الجزيرة أيضاً ستكون مجانية، في مقابل أن يقضى السائح ليلتين إضافيتين في الفندق على نفقته الخاصة.

وهو العرض الأول من نوعه الذي تقدمه الجزيرة التي تستقبل مئات الآلاف من السائحين بشكل سنوي.

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