"إن.إم.سي" تفتتح مركزاً طبياً جديداً في أبو ظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت شركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية، مركزاً طبياً جديداً في إمارة أبو ظبي، حيث يوفر المركز الواقع في منطقة الكرامة للمواطنين والمقيمين فيها والمناطق المحيطة إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية موثوقة.

وافتتح مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية، بحضور كلانسي بو، مدير استراتيجية العمليات المؤسسية في الشركة، المركز الجديد، وهو الفرع الثالث لمركز إن إم سي رويال الطبي في أبو ظبي.

ويعتبر المركز الجديد ضمن شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات التابعة لشركة إن إم سي، حيث تدير المجموعة في الوقت الراهن أكثر من 200 مركز متخصص في دولة الإمارات وحدها.

ويعد افتتاح هذا المركز الطبي المتخصص في الكرامة عاملاً فاعلاً في تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة وفق معايير طبية عالية الجودة. حيث تم تجهيز المركز الطبي بخدمات مخبرية متطورة ووحدة أشعة متطورة تشمل الموجات فوق الصوتية مع وحدة دوبلر ملونة، ووحدة أشعة، بالإضافة إلى جهاز 1.5 تسلا للتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويستضيف المركز فريقاً من الاستشاريين والمتخصصين الدوليين، يتألف من أكثر من 30 طبيبا،ً و35 ممرضة ومسعفاً طبياً، ويقدم المركز خدماته في طب النسائية والتوليد، وطب الأطفال، والجراحة العامة، وطب الأسرة، وجراحة العظام، والمسالك البولية، وطب أسنان الأطفال، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء، وطب العيون، وأمراض القلب، والعلاج الطبيعي، ويحتوي على صيدلية متكاملة التجهيز.

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