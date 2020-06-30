عقاباً على عدم الالتزام.. السعودية تغلق سوقاً كاملاً للذهب

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت أمانة محافظة جدة السعودية مساء أمس الأحد سوقاً مركزيةً متخصصةً في الذهب؛ بسبب عدم تقيد مرتاديها وبعض المعارض بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس «كورونا».

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ شهدت السوق ازدحاماً كبيراً من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

طالب عدد من أصحاب محلات الذهب في السوق بوضع آلية لدخول السوق وتحديد المداخل والمخارج وقصرها على بوابات محددة لمنع أي تزاحم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة.

يذكر أن الذهب يواصل ارتفاعاً كبيراً في الأسعار دفع البعض للبيع، إذ بلغ سعر الأونصة اليوم (الثلاثاء) 1780 دولاراً.

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