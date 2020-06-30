مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة غداً بعد توقف استمر 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوي، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تشغيل رحلات دولية إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و 4 نقاط بقارة أفريقيا و 4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و 3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين اعتبارا من 1 يوليو وذلك في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، علي توفير جميع سبل الراحة والأمان لركاب مصر للطيران في جميع خطوات اجراءات سفرهم ابتداء من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات، والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة.

وفي ضوء الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول، وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

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