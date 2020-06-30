غرفة دبي تنظم أكبر فعالية تطوعية في الإمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع جهود غرفة تجارة وصناعة دبي لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، وفي إطار فعاليات برنامجها " Engage دبي" لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية، نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي مؤخراً فعالية "اعط واحصد 2020" التي عقدت إلكترونياً خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة والتي شهدت تفشي فروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتندرج هذه المبادرة التي تقام للعام العاشر على التوالي ضمن جهود برنامج " Engageدبي" وقد شهدت نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 800 موظفاً متطوعاً يمثلون 46 شركة في دبي قضوا 15 ألف ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيداً، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 22 شريكاً من مؤسسات المجتمع و24 عضواً من الشركات، حيث ركزت المشاريع لهذا العام على جلسات مهارات الحياة الرقمية للأطفال، وندوات تعليمية وتثقيفية افتراضية لفئة الشباب، وورش عمل حول الروبوتات والفنون، بالإضافة إلى دورات إلكترونية حول مواضيع مختلفة مثل اللياقة البدنية والنظافة والتعقيم وإعادة التدوير وحماية البيئة.

وساهمت هذه النشاطات في تعزيز مهارات الموظفين المتطوعين وصقلها، وركزت على مساعدة فئات المجتمع التي تحتاج إلى دعم خاصة في الفترة الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقد أبدى موظفو الشركات المشاركة تجاوباً كبيراً مع هذه المبادرة وعملوا مع موظفي الغرفة على تنفيذ العديد من البرامج مجتمعية تفيد كافة فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن الإقبال الشديد للمشاركة والتطوع في فعالية "اعط واحصد" لهذا العام عكس الاهتمام القوي والوعي من قبل الشركات بأهمية التطوع المؤسسي في بيئة الأعمال وحرص الشركات على دعم مجتمعاتها المتأثرة بجائحة (كوفيد-19).

وأضاف رتاب قائلاً:" فعالية " اعط واحصد" السنوية توفر منصة للشركات وموظفيها لتطبيق مفهوم العطاء المجتمعي، وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم، فهذه المبادرة تعتبر إحدى أهم المبادرات التي تزرع ثقافة التطوع في بيئة الأعمال في دبي، والعمل المجتمعي يعتبر ركناً أساسياً في التأثير الإيجابي على حياة جميع الأطراف المعنية من مجتمعات وأفراد وبيئة الأعمال".

يذكر أن برنامج Engage دبي" أطلقه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي في نوفمبر2008، وهو يعد الأول من نوعه في الدولة حيث يهدف إلى تشجيع تطوع الموظفين في دبي، ويوفر قاعدة للشركات في دبي لإطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع مؤسسات اجتماعية تسعى لاستقطاب متطوعين، ويساعدها على توحيد جهودها الاجتماعية ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية الشركة.

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