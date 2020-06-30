بالصور.. فقاعات بلاستيكية للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في ابتكار فرضته قواعد الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لجأ مطعم بريطاني بالقرب من Wisbech ، في مقاطعة كامبريدجشير، لاستحداث فقاعات الطعام المقعرة.

والابتكار الجديد هو عبارة عن قاعات خاصة لتناول الطعام مصممة على شكل فقاعات من البلاستيك الشفاف الصلب، والتي ستساعد على ضمان احتفاظ المطاعم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد يكون ظاهرة على طاولات الطعام لسنوات طويلة، بما يساهم في إنقاذ صناعة المطاعم المتعثرة بعد تخفيف القيود في بريطانيا، في الرابع من يوليو المقبل.

وتتسع هذه القاعات الخاصة لعدد يصل إلى ستة أفراد، كما أنها مقاومة للعوامل الجوية، ويمكنها تحمل رياح سرعتها 60 ميل في الساعة، وقد شوهدت أفكار مماثلة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، لكن في الوقت الراهن لجأت مطاعم في أنحاء مختلفة من بريطانيا إلى اعتماد هذه الفكرة استعدادًا لتوافد العملاء عند إعادة فتح أبوابها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الشيف جوش جرين، المسئول عن إدارة مطعم (The Barn) الذي نفذ هذه الفكرة، إنه أنفق نحو 12 ألف جنيه إسترليني على قاعات تناول الطعام، وهي تتسع في المجمل إلى 48 زبوناً، بدلاً من الحد الأقصى البالغ 96 زبوناً، وهو العدد الذي كان يستقبله قبل الإغلاق في مارس الماضي.

وأضاف جرين، أن أهم ما يميز هذه الفكرة هو أنه في حال كان الزبائن يشعرون بالقلق حيال الخروج والتردد على المطاعم مجددًا، فإنه بإمكانهم التواجد في "فقاعة صغيرة خاصة بهم"، لافتاً إلى أنه ينوي إبقاء هذه القاعات أو الفقاعات في الهواء الطلق، حتى عقب انتهاء جائحة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز