خدمة جديدة لتوصيل الأدوية إلى المنازل في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أرامكس، المزوّد العالمي لخدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع وحدة "مبادلة للرعاية الصحية" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار لتوصيل الإمدادات الطبية الضرورية إلى منازل المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون أرامكس مع المستشفيات التابعة لمحفظة مبادلة للرعاية الصحية، بما في ذلك "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري" و"مستشفى هيلث بوينت" و"مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" للتوصيل السريع للأدوية سواء التي تحتاج وصفة طبية أو تلك المُتاحة دون وصفة طبية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية للمرضى الذين يستكملون علاجهم خارج المستشفيات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تزويد قرابة الألفي مريض في الدولة بالإمدادات الطبية الضرورية لاستكمال مسيرة تعافيهم خارج المستشفيات، مما سيسهم في تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية وضمان التقيّد بتعليمات التباعد الجسدي الصادرة عن الجهات الحكومية.

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول في مبادلة للرعاية الصحية: "ستساهم هذه الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز الاستجابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالاعتماد على الحلول المتقدمة والخدمات المبتكرة".

وأضاف: "ضمن مبادرة #نعمل_نُخلِص التي أطلقتها مبادلة للتصدي لتداعيات أزمة كوفيد-19، تواصل المراكز والمستشفيات التابعة لمحفظة مبادلة للرعاية الصحية سعيها لاغتنام كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية. كما نحرص على بناء شراكات هادفة ومؤثرة مع المؤسسات والجهات المحلية للحفاظ على الصحة العامة وتوفير أعلى معايير الرعاية للمرضى ومزودي الخدمات الصحية".

وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال أنس حجّاوي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في أرامكس: "يسعدنا أن نقوم بواجبنا ونسهم في دعم الجهات الصحية المحلية بشكل عام، وشركة مبادلة بشكل خاص، للعمل جميعاً يداً بيد على مواجهة فيروس كورونا المُستجدّ (كوفيد-19).

وأضاف: "لا شك بأن توصيل الإمدادات الطبية المهمة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وفعالة يتطلب خبرات طويلة وقدراتٍ تشغيلية واسعة النطاق، لذلك استخدمت أرامكس مركبات متخصصة تستوفي كافة معايير الجودة العالية والقدرة على التحكم في درجة الحرارة، كما تم تجهيز أسطول المركبات بالتقنيات والمعدات الوقائية حتى نتمكن من تنفيذ عمليات التوصيل وفق أعلى درجات الكفاءة والأمان والعناية".

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