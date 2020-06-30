عجمان تعلن الآلية المستحدثة للتسجيل في برنامج "تعزيز"

المصدر: وام

أعلن برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان - عن الآلية المستحدثة للتسجيل فيه ومميزاته.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان الصادر في مارس الماضي والذي يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المواطنين في الانخراط في النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع المملوكة لهم وخلق المزيد من فرص العمل، صنف المشاريع والمنشآت، وأنشأ برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم برنامج "تعزيز"، وأعفى الأعضاء من كافة الرسوم المحلية التي تتقاضاها الجهات الحكومية عدى رسوم خدمات النظافة العامة، وذلك بحد أقصى لمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل في البرنامج.

وأوضح النعيمي أن عدد المنتسبين يبلغ حاليا 455 منتسبا من مواطني الدولة ملاك المشاريع والمنشآت المؤسسة في الإمارة والتي تنفذ لحسابهم ويشرف عليها من قبلهم.

من جانبها، أعلنت عائشة كاجور النعيمي، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن الامتيازات الأخرى لأعضاء برنامج "تعزيز"، منها تخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنويا، والأولوية في ترسيه المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدمة من الأعضاء، وتخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى، والاشتراك مجانا في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية، وأولوية المشاركة في المعارض التي تنظمها الدوائر الحكومية سواء داخل أو خارج الدولة، بالإضافة إلى المساعدة بإعداد دراسات الجدوى قبل البدء بالمشروع، والحصول على الخدمات الاستشارية والتسويقية للمشاريع.

ولفتت النعيمي إلى أنه من شروط المنشأة أن تكون مرخصة في الإمارة، ومملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة، وألا يكون قد مضى على صدور الرخصة أكثر من 3 سنوات، وألا يكون مالك المنشأة يملك أكثر من 5 رخص تجارية، وألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في برامج أخرى في الإمارة.

وأوضحت أن رسوم التسجيل خلال الثلاث سنوات الأولى تبلغ 1000 درهم سنويا، بينما تبلغ رسوم السنتين الرابعة والخامسة 2000 درهم سنويا.

وللتسجيل في البرنامج يتم تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ajmanded.ae أو عبر زيارة أحد مراكز الخدمة، وبعد التدقيق على الطلب يتسلم مقدم الطلب الموافقة المبدئية عبر البريد الإلكتروني، وبإمكانه البدء بالتمتع بمميزات العضوية بعد تسديد الرسوم في أحد مراكز الخدمة.

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