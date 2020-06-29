طرح سماعات لاسلكية ذاتية التعقيم بالإمارات سبتمبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "إل جي إلكترونيكس"، عن عن طرح سماعات لاسلكية من نوع "إل جي تون فري" في دولة الإمارات بدءا من سبتمبر المقبل.

وكشفت الشركة اليوم الاثنين عن سماعتين لاسلكيتين جديدتين من نوع "إل جي تون فري" هما (HBS-FN6) و(HBS-FN4) مع تقنية ميريديان الصوتية.

وتتميز سماعات (LG HBS-FN6) بعلبة مزودة بتقنية (UVnano) هي الأولى من نوعها من "إل جي"، وتتميز بالقدرة على التخلص من البكتيريا والجراثيم الموجودة على سماعات الأذن أثناء الشحن.

وقال بارك هيونج وو، رئيس وحدة الصوت والفيديو في شركة "إل جي" لأجهزة الترفيه المنزلي: "تشكل السماعات الجديدة من نوع (تون فري) توسعاً جديداً لشراكتنا الناجحة مع شركة ميريديان للصوتيات. وإلى جانب الصوت الرائع، تقدم سماعات تون فري ميزة جديدة كلياً وهي عملية للغاية أيضاً".

وتمتاز سماعات "إل جي تون فري" الجديدة بسهولة استخدامها ومتانتها حيث صُنّف النوعان بدرجة (IPX4) للحماية من الماء المتناثر والمطر والتعرق أثناء التمارين الرياضية.

وتتيح السماعتان أيضاً بالأوامر الصوتية لسهولة الاعتماد على مساعد جوجل أو سيري على أي هاتف ذكي متصل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز