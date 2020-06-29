تعرّف على أقوى 100 شركة عائلية عربية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020".

وتضم شركات عربية أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة، ونجحت في التحول من شركات محلية إلى مجموعات إقليمية ودولية، قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

ضمت القائمة، 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و15 شركة عائلية يديرها حاليًا الجيل الثالث من العائلة، في مقابل 47 يديرها الجيل الثاني، و38 يديرها الجيل الأول ويعمل لديها مجتمعة أكثر من 600 ألف موظف.

استطاعت الشركات العائلية تنفيذ رؤية استثمارية طويلة الأجل حيث وجهت 87 منها استثماراتها في قطاعات متنوعة. ولدى الـ10 المتصدرة ثروات تقدر بأكثر من 31 مليار دولار، فيما حصلت 80%من الشركات الموجودة بالقائمة على امتيازات لعلامات تجارية عالمية، سواء في الدول التي توجد بها، أو على صعيد المنطقة ككل.

وتصدرت السعودية دول القائمة، ممثلة بـ36 شركة عائلية، بقيادة مجموعة العليان التي جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة.

فيما حلت في المرتبة الثانية بالقائمة، ممثلة بـ21 شركة، وجاءت مجموعة الفطيم للملياردير عبدالله الفطيم في المرتبة الثانية على مستوى القائمة.

تصدرت القائمة مجموعة منصور المصرية، ويدير المجموعة محمد وياسين ويوسف منصور، البالغة ثروتهم المجمعة 7.4 مليار دولار. وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل (Spotify) و(Uber).

وقادت مجموعة صناعات الغانم، التي يترأسها الملياردير قتيبة الغانم، شركات الكويت التي حلت 10 شركات منها في القائمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز