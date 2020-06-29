إطلاق "حلوة" لعروض التوفير للمتسوّقين عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أطلق اثنان من خبراء المنصات الرقمية في الإمارات تطبيق "حلوة"، وهو تطبيق مجاني للمتسوّقين عبر الإنترنت يختص بالعثور على أفضل رموز كوبونات التوفير للتسوّق عبر الإنترنت، ويقوم بتطبيقها تلقائياً على سلة المتسوّق بطريقة توفر الوقت والجهد للبحث عن أفضل العروض.

ويقوم تطبيق "حلوة" بالبحث عن الكوبونات المتوفرة بهدف توفير المال أثناء التسوق عبر الإنترنت، كما يعثر على صفقات استرداد النقود من المواقع التي توفرها، ويقوم بتطبيقها تلقائياً عندما يقوم المتسوّق بطلب المنتجات من خلال التطبيق.

وقام بتأسيس التطبيق هيتش أوتشيل وعباس جعفر علي، وهما يمتلكان خبرة كبيرة في مجالي التكنولوجيا ووسائط ألعاب الفيديو، وقد أرادا تقديم طريقة أسهل لتتبّع أفضل الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، وذلك من غير الحاجة إلى البحث يدوياً عن رموز الخصومات في منصات التسوق الإلكترونية المختلفة والتحقق منها.

ويعمل تطبيق "حلوة" حالياً مع عدد من أشهر مواقع التسوّق عبر الإنترنت في المنطقة، وتتراوح نسب التوفير في هذه المتاجر الإلكترونية من 5% حتى 20%. ويتوفر تطبيق "حلوة" الآن مجاناً عبر موقع helwa.io وهو يعمل حصرياً عبر متصفح كروم على الحاسب الشخصي، وسيتم إطلاق نسخة تطبيق للهواتف المحمولة في المستقبل أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز