تطبيق "أوربان" يقدم عقوداً مرنة للمستأجرين في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن تطبيق "أوربان" Urban لتكنولوجيا العقارات "البروبتك" عن عرض وحدات سكنية ذات عقود مرنة تسمح للمستأجرين في دبي إنهاء الاتفاق بعد 6 أشهر فقط ودون تحمل أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا العرض بهدف تخفيف الصعوبات المادية التي يفرضها الوضع الحالي على الناس في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس "كوفيد 19".

وتفرض العقود المعتادة على المستأجرين دفع غرامة تعادل قيمة شهرين من الإيجار في حال رغبتهم بإلغاء العقد قبل الموعد المتفق عليه، مما يشكل عبئاً على المستأجرين، وقد ينتهي بدفعات تقدر بآلاف الدراهم وذلك وفقاً للبنود المتفق عليها سابقاً.

وتزيل مبادرة "أوربان" للعقود المرنة هذا العبء بتمكين المستأجرين من إنهاء عقودهم بطريقة سلسة ودون تقديم أي دفعات إضافية. ويتم تفعيل هذه الخاصية فور مرور ستة أشهر منذ بداية فترة عقد الإيجار وبعد تقديم طلب إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء بشهر. وقد لاقت هذه المبادرة إطراءً من قبل مستخدمي تطبيق "أوربان" الذين يبحثون عن طرق مختلفة لتفادي المجازفات المادية التي يفرضها الوضع الراهن.

في حين أن الميزة الجديدة قابلة للتطبيق على وحدات معينة، ستستمر "أوربان" بتوسيع العرض على وحدات أكثر ليستفيد كل من الملّاك والمستأجرين من القيمة المضافة من العقود المرنة.

وتعد هذه المبادرة الأحدث ضمن سلسلة من العروض التي قدمها تطبيق "أوربان" مؤخراً لدعم المستأجرين في ظل تفشي فيروس "كوفيد 19"، حيث إن التطبيق قرر مؤخراً إعفاء موظفي هيئة الصحة في دبي الراغبين بالاستئجار عبر منصة "أوربان" من رسوم خدمة الإيجار ذات الـ 5٪ وتوفير ما يتراوح بين شهر أو شهرين من الإيجار مجاناً، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير خدمة دفع الإيجار عبر أقساط شهرية وذلك لمساعدة المستأجرين على إدارة مدخولهم المادي.

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