مركز تريندز ينظم ندوة "كوفيد 19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات"

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أولى ندواته عن بُعد، ضمن فعاليات منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول، الثلاثاء 30 يونيو، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، تحت عنوان: "كوفيد 19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات"، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على شبكة الإنترنت.

ويشارك في فعاليات الندوة، نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، أبرزهم فيديريكو بوناغليا نائب مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا، والدكتور وين وانغ، العميد التنفيذي لمعهد تشونغيانغ للدراسات المالية، نائب رئيس مدرسة طريق الحرير في جامعة رينمين الصينية.

كما يشارك إلى جانب هؤلاء الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث لدى مركز "دراسات" في مملكة البحرين، وأحمد الطرباق كبير الخبراء الاقتصاديين. وسيدير فعاليات هذه الندوة، الدكتور أحمد الصفتي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمدير الإداري لـ «مركز دلتا للأبحاث» بجمهورية مصر العربية.

وتستهدف الندوة، الإجابة عن العديد من التساؤلات المهمة، التي تستأثر باهتمام الأوساط الاقتصادية في العالم، من بينها: كيف أحدثت جائحة "كوفيد- 19" صدمة غير مسبوقة على مستوى العرض والطلب في نسيج الاقتصاد العالمي؟، وما آثار هذه الجائحة قصيرة ومتوسطة المدى على الاقتصاد العالمي؟، وكيف أثرت هذه الجائحة في الأسواق المالية وأسواق السلع العالمية؟، وما آثارها المباشرة وغير مباشرة في مستويات النمو المتوقعة؟، وما تداعياتها على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والاقتصادات الأقل نمواً؟.

وتندرج هذه الندوة، في إطار حرص مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على متابعة التغيرات الاقتصادية التي لحقت بالعالم نتيجة "كوفيد- 19"، والتي أوجدت تحديات جديدة، وجب تدبيرها بجدية وحذر، خاصة أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل مباشر، بالتطورات التي نجمت عن تفشي وباء «كوفيد 19»، لا سيما في ما يتعلق بتقييد حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع حول العالم، وتضرر بعض القطاعات الاقتصادية بشكل خاص، كالسياحة والطيران.

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