"إمداد" تطلق "باقة الحماية اللامحدودة"

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة "إمداد" "باقة الحماية اللامحدودة" الجديدة المصممة لأعمال التطهير، لتضاف إلى محفظة حلول الشركة الواسعة، التي تهدف إلى بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية في الإمارات.

وقامت "إسناد"، الشركة التابعة لمجموعة "إمداد"، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامّة، بتطوير مجموعة من الخدمات الجديدة التي تشمل أعمال التنظيف والتطهير وكساء الأسطح بمواد الحماية طويلة الأجل والتي ستساهم في تأمين حماية متعددة المستويات من الجراثيم في جميع المرافق السكنية والتجارية.

وتشمل باقة "إسناد" الجديدة مجموعة من الخدمات بما فيها التنظيف العميق، والتطهير، والمعالجة بتقنية النانو، ونظام رائد لتنقية الهواء، والروبوت الذكي للتشخيص والمسح في الأماكن المغلقة لمكافحة الأوبئة (AIMBOT).

وتُعد أعمال التنظيف العميق ضرورية لإزالة الشوائب الصعبة التي تجذب الكائنات الحية الدقيقة، وكذلك إزالة الترسبات القديمة لمواد التنظيف التي يمكن أن تتفاعل مع مضادات الجراثيم، مما قد يعطل نجاح عمليات تطهير الأسطح.

وعلى عكس المطهرات العادية التي تنظف الأسطح من أي كائنات دقيقة بكتيرية أو فيروسية لفترة قصيرة، توفر خدمة المعالجة بتقنية النانو التي تقدّمها "إسناد" كساء أحادي الجزيئات المكون من عامل مضاد للميكروبات الذي يبقى بشكلٍ دائم على الأسطح، وتظل فعّالة لمدة تصل إلى 30 يوماً. وتساعد هذه الطبقة على منع تراكم مجموعات الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح، بالإضافة إلى توفير طريقة سهلة للتنظيف والمساهمة في تقليل أعمال التعقيم الدورية.

ونظرًا لتزايد عدد الأفراد الذين ينسون ارتداء الكمامات أو يتعمدون عدم ارتدائها حتى عندما تكون درجة حرارتهم مرتفعة، يقوم الروبوت الذكي (AIMBOT) بالكشف عن درجات حرارة الجسم وينبه الأفراد الذين لديهم درجة حرارة أعلى من المعتاد، وكذلك ينبه الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، بالإضافة إلى قيام الروبوت بتطهير المساحة التي يتجول فيها. ويمكن للروبوت أيضاً بث رسائل إعلامية عامة مثل التحذيرات من الإغلاق المستقبلي للمحيط أو تذكير الأفراد بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": تأتي باقة خدمات "إسناد" الجديدة لأعمال التطهير، نتيجةً لجهودنا المستمرة في البحث عن نظام حماية ووقاية قوي يحارب تكاثر الجراثيم على الأسطح الصلبة واللينة. ونحن نفخر بمنتجاتنا وخدماتنا الفعّالة والمميّزة التي تساهم في تعزيز جهود حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز