"هيئة الاتصالات" تنظم المعسكر التدريبي للفائزين بهاكاثون الإمارات

المصدر: وام

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المعسكر التدريبي للفائزين بهاكاثون الإمارات (بيانات للسعادة وجودة الحياة) بنسخته الثالثة وذلك استكمالًا لمشوار النجاح الذي حققه الهاكاثون وتحقيقاً لرؤية وتوجهات دولة الإمارات في دعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

يهدف المعسكر لمساعدة الفرق الفائزة من خلال إمدادها بالآليات والطرق الصحيحة لتحويل أفكارها إلى نماذج أولية وشركات ناشئة باستخدام منهج التفكير التصميمي والإبداعي الذي يعتمد بشكل أساسي على تحليل المشكلات بشكل أعمق واستخراج الفرص وتحديد التقنيات والتكنولوجيات اللازمة للاستثمار في هذه الفرص وتعلم وتطبيق هذه التقنيات التي تركز على الإنسان وإبداعاته وابتكاراته في تصميم الحلول المناسبة اقتصادياً واجتماعياُ وبيئياً.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة نستكمل اليوم النجاحات التي حققها هاكاثون الإمارات (بيانات للسعادة وجودة الحياة) فما قدمه مبدعو الإمارات من أفكار مبتكرة خلاقة تستحق الدعم والمساعدة، و الوصول إلى الفكرة المبدعة أمر مهم لكن الأهم هو استثمار هذه الفكرة وتحويلها إلى مشروع قائم يخدم أهداف دولتنا ورؤاها المستقبلية.

وخلال المعسكر قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركائها في هاكاثون الإمارات الدعم اللازم للفرق للوصول بالأفكار المبتكرة والمبدعة لأن تكون شركات ومشروعات ناجحة ومطبقة على أرض الواقع وذلك من خلال متابعة الفرق المشاركة عن كثب خطوة بخطوة حيث تكون البداية بدراسة وفهم حاجات المستخدمين وفهم احتياجاتهم ونقل هذا الدراسة إلى المشاركين في المعسكر مما يساعدهم في تحديد المشكلات التي تحتاج لحلول مبتكرة وبالتالي تحديد الفرص وبعد تحديد الفرص وإيجاد الحلول تبدأ الفرق في تنفيذ وإنتاج النماذج الأولية ويلي هذه الخطوة الرجوع إلى المستخدمين مرة أخرى لاختبار المنتج والتعرف على وجهة نظر ورأي المتعاملين في هذا المنتج أو الخدمة وبعد التأكد من ملائمة المنتج أو الخدمة لاحتياجات المستهلكين والسوق تقوم الفرق المشاركة بعرض ما تم إنجازه في المعسكر.

ويلي المعسكر مرحلة الإرشاد والتوجيه والتي ستستمر لمدة شهرين "يوليو وأغسطس" في صورة محاضرات عن بعد وتواصل مباشر مع مجموعة متميزة من الموجهين والمرشدين حيث ستقدم هذه المحاضرات من خلال منصة أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية وتختتم هذه المرحلة بلقاء ختامي يتم فيه عرض الأفكار والمشروعات أمام لجنة من المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك حاضنات أعمال لإعطاء الفرصة لهذه الأفكار بعد استكمالها وجهازيتها للاستثمار أو الاحتضان حتى تصبح شركات واعدة وناجحة تساهم في رفعة وتقدم الوطن.

وأعلنت الهيئة عن تدشين مبادرتين جديدتين ضمن برنامج هاكاثون الإمارات وهما محفظة السعادة والتي ستتيح الفرصة لكل الأفكار المبدعة المشاركة والفائزة في الهاكاثون للتواصل بشكل مباشر مع كل الجهات المعنية والمستثمرين المهتمين بدعم ورعاية هذه الأفكار والاستثمار فيها.. والمبادرة الثانية هي المجتمع الهاكاثوني الذي سيساهم بشكل كبير وفعال في زيادة التواصل والتفاعل بين كافة المشاركين في الهاكاثون من مبتكرين ومبدعين وأعضاء لجان التحكيم ومدربين وموجهين وكذلك كافة الجهات المشاركة والداعمة للهاكاثون من خلال موقع الهاكاثون على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي.

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