"الإمارات الإسلامي" يقدم عروضاً حصرية للعاملين في الرعاية الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية في دولة الإمارات، باقة من العروض الحصرية المتميزة على مجموعة من المنتجات المصرفية والحلول المالية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك تكريماً للجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون على خط الدفاع الأول لحماية صحة وسلامة مواطني الدولة وجميع سكانها خلال وباء "كوفيد-19"،

وتسري العروض حتى 31 اغسطس 2020 وفيما يلي تفاصيلها:

- يقدم "الإمارات الإسلامي" للعاملين في قطاع الرعاية الصحية "بطاقة سكاي واردز الائتمانية إنفينيت"؛ و"بطاقة ضيف الاتحاد بريميوم الائتمانية"؛ و"بطاقة الاسترداد النقدي بلس فيزا سيغنتشر" مجاناً مدى الحياة وبخصومات قدرها 999 درهماً و1500 درهم و299 درهماً على الرسوم السنوية . ويقدم أيضاً المصرف أيضاً "بطاقة هيئة الطرق و المواصلات الائتمانية" مجاناً مدى الحياة، ليتيح لهم فرصة الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 10% على نفقات الوقود والدفعات للمواصلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى استرداد نقدي يصل حتى 2.25% مقابل النفقات الدولية.

- وحصرياً للمواطنين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، يقدم "الإمارات الإسلامي" بطاقة "إماراتي فيزا سينغتشر الائتمانية" مجاناً مع 25 ألف ميل "سمارت مايلز" والعديد من المزايا الاستثنائية التي تشمل ما يصل الى 3.75 ميل "سمارت مايلز " مقابل كل درهم ينفقونه باستخدام البطاقة. وعلاوة على ذلك، توفر البطاقة ميزة "الشراء الفوري" التي تتيح للمتعاملين استبدال أميال "سمارت مايلز" في أي مكان حول العالم، والدخول المجاني لأكثر من 1000 صالة في المطارات الدولية، وخدمة ركن السيارات مجاناً في مواقع مختارة في دولة الإمارات، والكثير غير ذلك.

- وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المصرف أسعاراً منافسة ومبالغ تمويل شخصي مرتفعة تصل حتى 3 ملايين درهم دون رسومٍ على المعاملات للمواطنين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى خيار تأجيل القسط الأول لمدة تصل 90 يوماً.

- للمواطنين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، يقدم "الإمارات الإسلامي" حلول تمويل المنازل بمبالغ تصل حتى 15 مليون درهم بمعدلات ربح جذابة ودون رسوم على المعاملات.

- ويحظى المواطنون العاملون في قطاع الرعاية الصحية ممن يرغبون بشراء سيارة بفرصة الاستفادة من معدلات الربح الجذابة ودون أية رسوم على المعاملات وإمكانية تأجيل القسط الأول حتى 60 يوماً لدى الاستفادة من الحد الأقصى لتمويل السيارات وقدره 1.5 مليون درهم.

وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "تأتي العروض الخاصة تعبيراً عن شكرنا وامتناننا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يواصلون عملهم دون كلل في سبيل توفير الراحة والسلامة والطمأنينة لمواطني الدولة وسكانها خلال هذه الفترة غير المسبوقة. واقتداءً بقيادتنا الرشيدة التي تدأب على حماية سلامة وطننا الحبيب وازدهاره".

وأضاف الملا: "نتعهد من جانبنا بمواصلة دعم موظفينا ومتعاملينا ومجتمع الدولة بأكمله في المرحلة المقبلة، ونغتنم هذه الفرصة للثناء على أبطال خط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم في خدمة المجتمع وحماية البلاد خلال هذه الفترة العصيبة، مؤكدين على ثقتنا بالخروج من هذه الأزمة أقوى من قبل".

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