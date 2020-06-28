إطلاق خدمة جديدة للتوصيل المنزلي في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت زووم، سلسلة متاجر التجزئة العاملة في دولة الإمارات، عن تعاونها مع شركة "طلبات" المتخصصة بتوصيل المشتريات للمنازل، وذلك بهدف الارتقاء بخدمات التسوق الإلكتروني المقدّمة للمستهلكين.

وتأتي الشراكة في أعقاب الطلب المتزايد على خدمات التسوّق الإلكتروني، لتوفّر للعملاء تجربة تسوق سلسة دون تلامس من خلال توصيل المستلزمات الأساسية والمنتجات الطازجة إلى منازلهم بنقرة زر واحدة.

ويأتي توسع زووم إلى خدمات التسوق عبر الإنترنت في إطار سعيها المتواصل لتوفير طرق جديدة وآمنة لخدمة العملاء بعد تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي إطار هذا التعاون، تقدّم زووم خدمات توصيل المشتريات للمنازل دون تلامس في 26 فرعاً من فروع متاجرها، وسيتم توسيع الخدمة لتشمل كافة متاجر زووم المستقلّة البالغ عددها 51 متجراً بحلول نهاية يونيو. وعلاوة على ذلك، سيتم إضافة 50 متجراً واقعاً في محطات خدمة اينوك إلى المنصة بحلول نهاية يوليو، مع خطط لإضافة شبكة المتاجر بالكامل بحلول نهاية شهر أغسطس.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تحرص زووم باستمرار على إيجاد طرق مبتكرة لتزويد العملاء بأفضل خدمة ضمن فئتها، وأطلقت في هذا السياق عدداً من الخدمات الرائدة على غرار منصة الدفع الإلكترونية (اينوك باي) والتي لا تتطلب استخدام أي بطاقة دفع".

وأضاف الفلاسي: "في ظل ارتفاع الطلب على المدفوعات غير النقدية بعد تفشي جائحة (كوفيد-19)، وجّهنا تركيزنا نحو استكشاف طرق مبتكرة للارتقاء بمعايير خدمة العملاء وضمان سلامة المستهلكين وفرق عملنا. ولاشك أن تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل بالشراكة مع (طلبات) يعزز راحة العملاء ويضفي السهولة على إجراء طلبات البقالة، وينسجم مع رؤية الدولة في تشجيع استخدام المعاملات غير النقدية على نطاق واسع، كإجراء وقائي يساهم في الحد من تفشي الجائحة".

يذكر أن متاجر زووم توفر للمستهلكين مجموعة من المنتجات اليومية مثل الخبز والحليب والمنتجات الطازجة، والتي يمكن طلبها عبر منصة "طلبات" لتصلهم في غضون وقت قصير لا يتجاوز 30 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن متاجر زووم انطلقت في عام 2009، لتصبح اليوم جزءاً من الحياة اليومية لسكان الإمارات، إذ تضع في متناولهم مجموعة من المنتجات أثناء تنقلهم.

وتمتلك زووم مجموعة واسعة من المتاجر تتنوع بين المتاجر المتواجدة في محطات الخدمة التي تتميز بسهولة الوصول إليها، إلى المتاجر الصغيرة، والمتاجر في محطات المترو، علاوة على متاجر السوبر ماركت الكبيرة ضمن عددٍ من المجمعات السكنية والمواقع الراقية على غرار "برج خليفة" و"برج جيت" و"أبراج كيان" و"برج السلام".

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