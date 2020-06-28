بالصور.. متنزه للكلاب في منطقة أبراج بحيرات الجميرا بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، رسمياً متنزه الكلاب في منطقة أبراج بحيرات الجميرا في دبي.

يوفر المتنزه لسكان أبراج بحيرات الجميرا والمجتمعات السكنية المجاورة والزوار مساحة آمنة ومغلقة يمكن لكلابهم الاستمتاع فيها بالمشي واللعب في بيئة مريحة وأجواء منظمة. تبلغ مساحة المتنزه المُسوَّر 475 متراً مربعاً.

ويوفر خدمات ومرافق مختلفة، تشمل حُفراً رملية ومساحة خضراء مفتوحة ومنطقة جلوس مظللة ومعدات لعب للكلاب.

ويفتح المتنزه أبوابه أمام الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 9 مساءً.