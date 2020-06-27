كمامة ذكية متصلة بالإنترنت وتترجم الكلام إلى 8 لغات

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي أصبح فيه تغطية الوجه هو القاعدة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طورت شركة يابانية ناشئة كمامة ذكية تتصل بالإنترنت ويمكنها نقل الرسائل وترجمتها من اليابانية إلى ثماني لغات أخرى.

وأطلقت شركة "Donut Robotics" اسم "c-mask" على منتجها الجديد.

ويلائم "c-mask" البلاستيكي الأبيض حجم أقنعة الوجه القياسية، ويتصل عبر البلوتوث بهاتف ذكي، وتطبيق لوحي يمكنه تحويل الكلام إلى رسائل نصية أو إجراء مكالمات هاتفية أو تضخيم صوت مرتدي القناع.

وتوصل مهندسو الشركة إلى فكرة الكمامة أثناء بحثهم عن منتج لمساعدة موظفي الشركة على النجاة من الوباء.

وقال تايسوكي أونو الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز: "عملنا بجد لسنوات لتطوير الروبوت واستخدمنا هذه التكنولوجيا لخلق منتج يستجيب لكيفية إعادة تشكيل الفيروس التاجي للمجتمع".

وأضاف أن أقنعة الوجه ضرورية، ولكن يمكن أن تكون غير ملائمة عندما يتعلق الأمر باستخدام الهواتف الذكية ربما سيقلل c-mask عدد الأشخاص الذين يسحبون أقنعة الوجه للتحدث في هواتفهم.

وتابع أونو: "ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي القدرة على إرسال صوتك من الكمامة، فقد يكون من الصعب سماع أشخاص يتحدثون من أقنعة الوجه، لذلك يمكن أن يكون مفهوم مكبر الصوت الرقمي هذا مفيداً في الفصول الدراسية أو غرف الاجتماعات حيث يتعين عليك البقاء على مسافة من الأشخاص الذين تتحدث إليهم".

وذكرت الشركة اليابانية الناشئة أن القناع سيكون بمبلغ 40 دولاراً، متوقعة أن يكون هناك طلب على المنتج مع بداية توزيعه في السوق، فيما سيتعين على العملاء في أجزاء أخرى من العالم الانتظار، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة قال إنه يرغب في بيع الجهاز في بلدان أخرى.

ومن المقرر شحن أول 5 آلاف قناع إلى المشترين في اليابان، بدءاً من سبتمبر المقبل، كما تبحث الشركة عن بيع القناع في أسواق الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضاً.

وقال تايسوكي أونو، إن أحد الأهداف هو تحقيق إيرادات من خدمات المشتركين المقدمة عبر تطبيق يقوم المستخدمون بتنزيله.

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