مايكروسوفت تسلط الضوء على الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت مايكروسوفت اليوم القمة الافتراضية الأولى للذكاء الاصطناعي بعنوان "تخيل المستقبل"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في لعب دوراً رئيسياً لتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من تجاوز الأزمة الراهنة وانشاء النظام الجديد.

وقد جمع الحدث الذي حضرهُ أكثر من 450 شخصية بارزة من قادة الصناعة الرائدين في مجالات عدة بما في ذلك قطاع المالية والرعاية الصحية والتجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى بهدف تبادل الخبرات عبر سلسلة من حلقات النقاش الهادفة إلى إبراز قوة الذكاء الاصطناعي في ضمان استمرارية الأعمال ، ومدى تأثير هذه التقنية العميق والايجابي على المنظمات والمجتمعات. كما عرضت القمة رؤى عملية من شأنها دعم القطاعات الرئيسية في البلاد نحو تسخير التكنولوجيا الذكية من أجل التغلب على التحديات بطريقة أكثر كفاءة و فاعلية.

وأعرب إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق في مايكروسوفت الإمارات بهذا الصدد قائلاً: "ربما لم تتاح فرصة أفضل من الفترة الحالية لجعل التكنولوجيا تأخذ موضع التنفيذ". وأشار عنبتاوي في حديثه إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في صميم المقومات الأساسية القادرة على تمكين الشركات والقطاعات من تحقيق استجابة أفضل للتعافي من الأزمة المعاصرة ، وتمهيد الطريق إلى تبنّي النظام الجديد".

وأكد عنبتاوي على التزام الشركة الراسخ تجاه جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة بشكل أكبر ، مع ضمان تعزيزها بالمبادئ الأخلاقية التي تضع الناس في أعلى هرم أولوياتها ، والتي من شأنها أيضاً أن تدعم قيادة الابتكار المشترك والهادف مع المنظمات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك من أجل معالجة أكبر التحديات على صعيد الأعمال إلى جانب تلبية الاحتياجات الحكومية والتعليمية والمدنية والاجتماعية والصحية.

كما تناولت قمة مايكروسوفت الافتراضية للذكاء الاصطناعي أيضاً مواضيع مختلفة تمحورت حول قُدرة التكنولوجيا على تحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية ، وكيفية تمكين قطاعي البيع بالتجزئة والمالية ، وكيف يمكن للقادة والمنظمات التكيف ليصبحوا مستعدين بالشكل اللازم للمستقبل ، بما يتماشى مع نهج الذكاء الاصطناعي الذي يتّسم بالشمولية والثقة.

شارك في الجلسات كل من الدكتور. حامد علي الهاشمي مدير دائرة الاستراتيجية في دائرة الصحة أبوظبي. ومايكل كاسيلبيرج رئيس إدارة محفظة بنك أنجلو الخليجي التجاري ؛ إلى جانب جورميت سينغ الرئيس الرقمي لدى مجموعة الفطيم.

علاوة على ذلك، تضمن هذا الحدث سلسلة من العروض التقديمية الأخرى التي استضافها داود ديتكو مستشار البيانات والذكاء الاصطناعي لدى Predica، بينما ناقش كلا من الدكتور سكوت نوسون رئيس شعبة الذكاء الاصطناعي في "PwC" الشرق الأوسط ، وسواتي فاتس مدير المبيعات وتطوير الأعمال في Bosch الحلول المتعلقة بقطاعات البيع بالتجزئة والمالية والرعاية الصحية.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها مايكروسوفت، فقد استثمرت دولة الامارات العربية المتحدة 2.15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي ، علماً أن 94% من الشركات داخل الدولة قد أعلنت عن ضلوعها في هذه التقنية على مستوى الإدارة التنفيذية ، لتحقق بذلك أعلى نسبة على مستوى كافة الدول التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت استجابةً للطلب المتزايد على السحابة الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي إلى اتاحة مركزين للبيانات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة يخدمان عملائها في منطقة الشرق الأوسط بشكل حصري. حيث يعمل كلا المركزين اللذان يقع احداهما في أبوظبي والآخر في دبي على تمكين مؤسسات المنطقة من الاستفادة القصوى لميزات الثقة وجودة الأداء وتحقيق أفضل معايير الامتثال لإقامة البيانات والأمان".

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